Acotel, revisore non esprime giudizio su bilancio 2018

(Teleborsa) - La società di revisione EY S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni sul Bilancio Consolidato e sul Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2018 di Acotel Group, dichiarando di non potere esprimere un giudizio a causa delle molteplici e significative incertezze che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società, e del Gruppo di cui la stessa è holding, di continuare ad operare come un entità in funzionamento, con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sui bilanci.



Acotel Group è la holding del Gruppo Acotel, attivo su scala internazionale nell'intrattenimento digitale, nelle telecomunicazioni, nei servizi a valore aggiunto, nella sicurezza, nei servizi di monitoraggio dei consumi energetici e nei servizi per la pubblicità interattiva.



Depresso il titolo a Piazza Affari: -1,21%.