ABP Nocivelli, commessa da 1,12 milioni di euro da Ospedale Sacco

(Teleborsa) - ABP Nocivelli si è aggiudicata una commessa per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della cucina dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano e dei locali di servizio annessi. I lavori inizieranno nel mese corrente e avranno una durata stimata di circa 11 mesi, mentre l'importo complessivo è pari a circa 1,12 milioni di euro. Lo si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management.

"Dopo esserci aggiudicati nell'aprile 2021 i servizi di Facility management dell'Ospedale Sacco, accogliamo con particolare piacere questa nuova commessa - ha commentato Nicola Turra, amministratore delegato di ABP Nocivelli - che si aggiunge al nostro portafoglio ad oggi in essere e ci consente di consolidare la nostra collaborazione con una delle strutture ospedaliere d'eccellenza del capoluogo lombardo".