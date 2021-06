Abitare In, dal 21 giugno frazionamento e nuovo ISIN

(Teleborsa) - Abitare In, società leader nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano e quotata sul segmento STAR, ha comunicato che l'operazione di frazionamento delle 2.593.538 azioni ordinarie avrà inizio a partire dal 21 giugno. Il frazionamento avverrà tramite assegnazione di dieci nuove azioni ordinarie di Abitare In (nuovo codice ISIN IT0005445280) per ciascuna vecchia azione ordinaria posseduta (vecchio codice ISIN IT0005338493) che sarà contestualmente annullata.

La società precisa che il 18 giugno 2021 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante frazionamento e che dal 21 giugno 2021 il titolo sarà negoziato post frazionamento. Il capitale sociale resta invariato in complessivi 129.676,90 euro e sarà rappresentato da 25.935.380 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale.