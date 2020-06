Abi: richieste Fondo di Garanzia supera quota 31 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al 14 giugno i finanziamenti richiesti dalle banche alhanno superato i, condomande, di cuiper operazioni fino a 25 mila euro, per un ammontare didi euro.Sono i numeri rilevati da, in relazione a dati diffusiRispetto alla data del 28 maggio, è superiore aldel numero di finanziamenti, di cui è stata richiesta la garanzia, cioè nelle ultime due settimane c'è stato un aumento di 250.000 nuove domande.Tutto ciò – sottolinea la stessa associazione bancaria italiana – a testimonianza del grande supporto che le banche stanno fornendo al mondo dellesia con i nuovi finanziamenti sia attraverso leche hanno toccato iper un valore di 266 miliardi.L'Abi segnala che sulla base dei dati diffusi dalla Task attivata dal Ministero delle economia e delle finanze e a cui partecipano anche il Mise, la Banca d'Italia, l'MCC, la Sace e la stessa Abi, al 29 maggio risultavanocirca iarrivate alle banche per prestiti fino a 25.000 euro, interamente garantiti dal Fondo.