A Heathrow possibile estensione di un anno del limite ai voli

(Teleborsa) - Le perduranti difficoltà sul fronte operativo all'aeroporto di Londra Heathrow potrebbe fare decidere di prolungare le restrizioni al numero dei voli giornalieri addirittura per un anno.



Lo ha fatto intendere John Holland-Kaye, ceo della società che gestisce Londra Heathrow, secondo il quale non è da escludere un'altra estate con il limite di 100.000 passeggeri giornalieri, entrato in vigore il 12 luglio scorso.



Il personale aeroportuale sarebbe in grado di gestire non più dell'85% del traffico registrato nel 2019, tenuto conto che negli ultimi sei mesi sono state assunte circa 1.300 persone e che è stato mantenuto il livello di addetti alla sicurezza esistente prima della pandemia.



Il gap, secondo Holland-Kaye, va ascritto ai servizi di assistenza a terra delle compagnie aeree, che risulterebbero avere a disposizione non più del 70% delle risorse presenti nel 2019.



