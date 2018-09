Il petrolio vola ai massimi di 4 anni

Ultimo aggiornamento: 19:39

Non si arresta la corsa delle quotazioni del petrolio, con il Brent che si porta ai massimi di 4 anni. Il Brent avanza di 2,24 dollari al barile a quota 81,04, picco degli ultimi 4 anni, mentre il Wti (West Texas Intermediate) avanza di 1,5 dollari al barile a 72,30.A dare linfa all'oro nero i tdopo che. In particolare si teme che il ripristino delle sanzioni all'Iran da parte degli Stati Uniti per il mancato rispetto degli accordi sul nucleare possa ridurre l'offerta di greggio di circa 1 milione di barili al giorno.Nelle scorse settimane il presidente Usa Donald Trump aveva chiesto al cartello di intervenire sulla produzione, ma, riunitisi in Algeria ieri, 23 settembre, proprio per discutere sul caso Iran e sui livelli di fornitura globali,. Il meeting si è infatti concluso senza accordi formali."Noi proteggiamo i Paesi del Medio Oriente, non sarebbero al sicuro a lungo senza di noi, eppure continuano a spingere i prezzi del petrolio sempre più in alto! Ce ne ricorderemo. Il monopolista OPEC deve abbassate i prezzi adesso" aveva scritto Trump via Twitter la scorsa settimana.