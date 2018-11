Orso resta due giorni con la testa incastrata in un barile: i cacciatori lo salvano così

Ultimo aggiornamento: 21:31

È rimasto due giorni con la testa intrappolata in un barile. A trovare il piccolo orso sono stati dei cacciatori durante una battuta di caccia. Se non fossero arrivati sarebbe morto nel giro di poco tempo. Ilmostra gli uomini aiutarlo a liberarsi.L'animale è rimasto prigioniero del barile per 48 ore e non aveva alcuna possibilità di liberarsi da solo. I cacciatori lo hanno afferrato per il collo e hanno tentato di tirarlo fuori dalla trappola mortale. Fortunatamente sono riusciti a salvarlo e il piccolo orso è potuto correre via nel bosco, spaventato, ma in buone condizioni.