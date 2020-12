Chiara Ferragni ritira l'Ambrogino con le scarpe rosse: «Simbolo per dire no alla violenza contro le donne»

Chiara Ferragni e Fedez a Palazzo Marino per ritirare l'Ambrogino d'Oro. Lei indossa un total lokk Dior, con abito nero e cappotto blu. Ai piedi un paio di décolleté rosso, «per dire no alla violenza contro le donne», come spiega lei stessa in una storia su Instagram.

I Ferragnez sono stati premiati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala per la raccolta fondi promossa nella prima ondata della pandemia e che aveva permesso di aprire un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. La fashion influencer ha scelto un outfit superchic, un cappotto blu scuro e un abito nero illuminati dalle scarpe rosse.

Un particolare che non è passato inosservato. «I wore a total Dior look, with red shoes as a symbol to say no to VIOLENCE AGAINST WOMEN», «Ho indossato un total look Dior, con le scarpe rosse come simbolo per dire no alla VIOLENZA CONTRO LE DONNE».

