Il Ministro Lamrgese a Santa Severa parla di Covid e migranti

Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ospite d’onore ieri sera sul palco del Caffeina Festival al Castello di Santa Severa. La titolare del Viminale, accolta dal vice sindaco di Santa Marinella Andrea Bianchi, è stata intervistata dal direttore di "Avvenire" Marco Tarquinio.La serata ha offerto a un pubblico e numeroso e partecipe, molti spunti di riflessione sull’attuale fase storica che stanno attraversando l’Italia e l’Europa. La suggestiva location che ha ospitato Lamorgese per l’occasione è stata blindata grazie alla presenza massiccia di forze dell’ordine. Il ministro degli Interni, tra i più impegnati nella gestione di complesse vicende, quali l’emergenza Covid e l’arrivo dei migranti sul territorio italiano, non si è sottratta alle domande, anche le piu scottanti.Lamorgese si è rivolta ai giovani invitandoli a non pensare che la pandemia sia stata sconfitta e che si possa evitare il distanziamento sociale o l’uso della mascherina, perchè le regole vanno rispettate, ora più che mai. Intervenendo poi sulla questione dell’incremento degli sbarchi di migranti, il Ministro ha fornito dati ufficiali su cosa stia realmente accadendo. Sono circa seimila, infatti, gli stranieri che nel mese di luglio sono approdati, spesso a bordo di piccole imbarcazioni, nei porti della Sicilia e nell’isola di Lampedusa . Molti nordafricani, in particolare tunisini fuggono da una nazione colpita da una drammatica crisi economica. Massima l' allerta nelle azioni di controllo e prevenzione da possibili contagi da Coronavirus. Tutti i migranti ospiti nei contri di accoglienza di Lampedusa vengono a tampone e devono iogni caso rispettare un periodo di quarantena.Questa sera,sempre sul plco del Caffeina Festival a Santa Severa, arriva Vittorio Sgarbi per presentare il suo ultimo libro: "La Costituzione e la bellezza”