Roma, Ostia, il “mare per tutti” al via sulle spiagge libere passerelle per i disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare di Roma diventa accessibile a tutti. Almeno nelle intenzioni della sindaca di Roma e della presidente del X Municipio, Virginia Raggi e Giuliana Di Pillo. Sono stati infatti collocate le passerelle di cemento in due spiagge libere affiancate, quella dedicata agli sposi e l’altra subito accanto, per consentire di scendere in spiaggia anche ai disabili in carrozzina e alle mamme con i passeggini. «Si tratta di due opere pilota – dice la presidente Di Pillo – per testare ed eventualmente apportare migliorie».Il progetto, ideato e realizzato dal X Municipio in collaborazione con il disability manager del Campidoglio Andrea Venuto, prevede l’installazione di lunghi camminamenti in cemento armato «solo poggiati sulla sabbia – tiene a precisare Di Pillo – e dunque facilmente rimovibili», che porteranno i turisti e i cittadini a ridosso della battigia. «Dove non sarà possibile arrivare vicino alla riva – prosegue la presidente – verranno installate delle passerelle di legno come prolungamento di quelle in cemento che però metteremo solo durante l’estate per evitare che vengano danneggiate».Le pedane saranno intervallate da piazzole, attrezzate d’estate con zone d’ombra. Durante la stagione estiva, infine, le spiagge libere saranno attrezzate con le sedie job per consentire ai diversamente abili di poter entrare in acqua in tutta sicurezza. «I lavori – aggiunge Di Pillo – costeranno circa 380mila euro e saranno realizzati entro la fine dell’anno su tutti gli arenili demaniali, compresi i Cancelli. Soddisfatta la sindaca Raggi che ha voluto rendersi conto personalmente della funzionalità delle passerelle. «Un progetto di grande valore – dice la prima cittadina - che vogliamo diventi lo standard per le nostre spiagge libere. L’inclusività deve essere garantita su tutto il mare della Capitale». Non sono però mancate polemiche da parte dell’opposizione del X Municipio sui ritardi nei lavori.