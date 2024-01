Nuovo decreto sui farmaci veterinari: in vigore dal 18 gennaio, cosa prevede

Giovedì 18 Gennaio 2024, 11:56

Il panorama normativo italiano relativo ai farmaci veterinari ha subito rilevanti modifiche con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 218, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre 2023 e attivo dal 18 gennaio 2024. Questo decreto, composto da 46 articoli e 5 allegati, si propone di adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, introducendo importanti innovazioni in vari ambiti. Una delle principali novità è rappresentata dalla regolamentazione degli aspetti legati all'immissione in commercio, alle norme di fabbricazione, la pubblicità, le sperimentazioni cliniche, nonché le ispezioni. Inoltre, specifiche disposizioni riguardano i medicinali omeopatici, permettendo, in mancanza di alternative veterinarie, la prescrizione di medicinali del genere per uso umano. Il sistema nazionale di farmacovigilanza è ora interconnesso e integrato con quello dell'Unione Europea, promuovendo una sorveglianza più efficace dei farmaci veterinari. Cos'altro prevede il Decreto? Foto: Shutterstock - Musica: korben



Leggi anche: -- I GATTI ALLEATI INSOSPETTABILI DELLA GIUSTIZIA: ACCIUFFANO I CRIMINALI, MERITO DEL LORO PELO