Niscemi, trovati 12 cani in ipotermia e malnutriti per allenarli alla caccia

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 08:17

Dodici cani malnutriti e in ipotermia sono stati rinvenuti a Niscemi durante controlli della Squadra mobile della Questura di Caltanissetta, condotti in collaborazione con veterinari dell'Asp. L'intervento faceva parte di un'operazione volta a contrastare corse e combattimenti clandestini. Il proprietario della stalla abusiva è stato denunciato per maltrattamento di animali, nonostante avesse inizialmente negato il coinvolgimento. La polizia ha scoperto tre meticci, di cui due di grandi dimensioni e uno di piccola taglia, assicurati a una catena e impossibilitati a muoversi liberamente. Altri nove cani, presumibilmente destinati alla caccia, erano rinchiusi in un box abusivo. Questi ultimi erano in ipotermia e malnutriti, apparentemente a causa di una tecnica utilizzata durante la caccia per migliorare le prestazioni nella ricerca delle prede.

I cani erano tenuti in piccole gabbie all'interno di un edificio abusivo privo di condizioni igieniche adeguate e quasi completamente privo di luce. Dopo aver liberato gli animali, la polizia li ha nutriti e trasferiti al commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi attraverso una ditta specializzata in recupero di animali. I veterinari si occuperanno della loro cura, cercando di minimizzare le conseguenze permanenti sulla loro salute a seguito dei maltrattamenti subiti. Gli investigatori hanno redatto una denuncia in stato di libertà nei confronti del proprietario, la quale è stata trasmessa alla Procura di Gela per valutare eventuali azioni legali. I cani sono stati sequestrati e affidati a un centro specializzato in collaborazione con il Comune di Niscemi.