Festa allo zoo di Londra, nati 6 girini della rana gigante "pollo di montagna" in via di estinzione

Una straordinaria novità arriva dallo Zoo di Londra: la nascita di 6 ìirini di rana "pollo di montagna", specie gigante e gravemente minacciata d'estinzione. Questo evento segna un momento cruciale per la conservazione della "Leptodactylus fallax", grazie all'eccezionale adattamento e cura parentale dei genitori nel loro nuovissimo habitat.

La nascita dei girini



I girini sono nati in seguito all'attenta deposizione e cura delle uova da parte della madre, che ha prodotto migliaia di uova non fecondate per alimentare i suoi piccoli. Questo successo riproduttivo rappresenta un faro di speranza per la sopravvivenza della specie, mostrando l'impegno e la dedizione dello Zoo di Londra nella conservazione di queste magnifiche creature.

Minaccia di estinzione e speranza per il futuro



La popolazione della rana pollo di montagna ha subito negli ultimini un drastico declino, con solo 21 esemplari adulti rimasti in natura, a causa di un fungo letale che ha decimato questi animali. Il trasferimento degli ultimi esemplari dai Caraibi allo Zoo di Londra nel 2009 e l'avvio di un programma di conservazione avevano rappresentato un tentativo disperati che però si è rivelato importane al fine di salvare la specie dall'estinzione.