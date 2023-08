Puglia, "bottoni blu" avvistati in acqua: attaccano con veleno urticante

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:39

La natura ospita diverse specie che possono essere pericolose per gli esseri umani. Tra queste ci sono bacche, funghi ed erbe velenose, così come animali dall'aspetto attraente ma tossici. In Puglia, è stato segnalato l'avvistamento della Porpita porpita, una medusa con un aspetto affascinante che somiglia a un bottone blu circondato da raggi. Sebbene emetta veleno per stordire le prede, il suo impatto sugli esseri umani è limitato. Gli esperti hanno consigliato comunque di non toccarla per evitare danni accidentali, in quanto sono creature fragili. Per proteggere queste creature e l'ambiente marino, è importante segnalare gli avvistamenti alle autorità competenti. L'espansione di specie come la Porpita porpita nel Mediterraneo può essere collegata al surriscaldamento delle acque e all'adattamento a nuovi habitat, anche se ciò può comportare rischi per l'ecosistema locale. Photo Credits: Shutterstock music by Korben

