Mastini tibetani, sembrano leoni ma sono cani: i due cuccioli Bear e Amira sono tenerissimi

Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:21

Sono enormi e dal pelo bruno e folto, ecco perché questi mastini tibetani vengono spesso scambiati per due leoni. Incrociarli per strada è un'esperienza unica: da lontano le loro sembianze li fanno apparire come due grossi animali feroci. In realtà sono entrambi due cuccioloni: Bear e Amira, questi i loro nomi, sono buonissimi. Dei veri e propri giganti gentili. Smettere di guardarli è impossibile: eccoli mentre giocano e si divertono insieme.