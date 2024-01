Ladri uccidono a calci una cagnolina: stava abbaiando per difendere la casa

Lunedì 22 Gennaio 2024, 14:05

Nel bresciano, la piccola cagnolina Laika (foto archivio) è stata uccisa brutalmente da ladri senza scrupoli mentre cercava di difendere la sua casa. La presidente di LNDC Animal Protection, Piera Rosati, condanna l'atto, definendolo una violenza insopportabile. La tragica morte è avvenuta mentre i proprietari erano fuori a cena e Laika, un piccolo esemplare di meno di 2 kg, ha cercato coraggiosamente di avvertire del pericolo ma è stata maltrattata a morte dai criminali. «Siamo vicini a questa famiglia distrutta dal dolore che ha subito una perdita insensata, un membro a tutti gli effetti della loro famiglia ora non c’è più. Erano semplicemente usciti a cena e la scena che si sono trovati di fronte una volta tornati a casa è qualcosa di inimmaginabile. I furti avvengono ogni giorno - ha scritto la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - ma non è possibile che qualcuno si allontani da casa propria e non solo rischi di essere derubato, ma persino di trovare senza vita i propri animali. Sappiamo che nella zona si sono già verificati altri furti, non sappiamo se si tratti degli stessi malviventi, ma gli abitanti sono spaventati. Noi abbiamo sporto denuncia e ci auguriamo che questi criminali vengano trovati al più presto per evitare che si ripetano atti di una tale e immotivata crudeltà. Laika ha fatto ciò che fanno i nostri animali, ovvero difenderci a tutti i costi e per questo è stata punita».