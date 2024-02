India, piccione "accusato" di spionaggio liberato dopo 8 mesi dalla polizia

Giovedì 1 Febbraio 2024, 15:36

La polizia indiana ha rilasciato martedì un piccione sospettato di spionaggio dopo otto mesi di detenzione. Il piccione, riporta l'agenza AP, è stato catturato vicino a un porto di Mumbai a maggio, con due anelli legati alle zampe e delle scritte simili a caratteri cinesi. Dopo aver sospettato che fosse coinvolto in attività di spionaggio proprio dlala Cina, la polizia lo ha preso in custodia e successivamente lo ha inviato in un ospedale per animali a Mumbai. Alla fine si è scoperto che il piccione era un uccello da corsa d'acqua aperta proveniente da Taiwan, fuggito e giunto in India. Con il permesso della polizia, l'animale è stato trasferito alla Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals, dove i veterinari lo hanno liberato.