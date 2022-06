India, cucciolo di elefante salvato da un pozzo: la sua corsa verso la libertà è commovente

Venerdì 10 Giugno 2022, 17:31

Un cucciolo di elefante è stato salvato con una scavatrice dopo essere rimasto intrappolato in un pozzo abbandonato a Kandhamal, in India. Caduto accidentalmente nella profonda buca, il piccolo non è più riuscito a risalire con le sue forze. Una squadra è intervenuta immediatamente per soccorrerlo. Dopo una serie di tentativi l'elefantino è stato liberato. La sua corsa verso la libertà ha commosso tutti: il piccolo, apparentemente illeso, è subito fuggito via verso la natura.

