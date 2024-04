Sabato 13 Aprile 2024, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 14:02

Lo staff e il veterinario dello zoo e di Amiens, in Francia, pesano e inseriscono il microchip a due cuccioli di tigre si Sumatra nati il 22 marzo in cattività, un evento davvero raro per la specie di tigre maggiormente minacciata di estinzione. Nelle altre immagini Argo, il papà dei due cuccioli, assieme a uno degli altri suoi figli, Pasai, nel recinto.