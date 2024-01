Cane troppo grande, taxi rifiutano corsa: donna a piedi per 3 chilometri

Domenica 14 Gennaio 2024, 09:32

Una triste esperienza a Torino per una padrona di un cane. Una donna e sua figlia sono state costrette a camminare per quasi tre chilometri a piedi, con il loro "Bach" uno splendido esemplare di Husky, dopo che nessun tassista ha accettato la corsa a causa della taglia "troppo grande" dell'animale. La storia, raccontata da Torino Today, solleva dubbi e domande sulla disponibilità dei servizi di trasporto pubblici nel trasportare gli animali e sull'accoglienza dei turisti insieme ai loro "fidati" compagni di viaggio. «Non facciamo salire a bordo un cane che non è piccolo». Alle 23:30 dello scorso 2 gennaio la donna, racconta Today, dopo aver aspettato un'ora un taxi, ha deciso di mettersi in cammino insieme a sua figlia, al suo siberian husky, due zaini e tre trolley. Tra freddo e buio, storie di ordinaria... follia urbana.