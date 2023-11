Trippa alla romana, sai quando si mangia e perché si chiama così?

Venerdì 17 Novembre 2023, 08:10

Per gli amanti della cucina romana, è un piatto storico che deve essere assolutamente provato: è la trippa alla romana. La trippa fa parte di quell'insieme di frattaglie, insieme alla coda, la coratella e la pajata, dei ruminanti. Nonostante possa apparire un piatto poco apprezzabile, questo alimento rappresenta uno dei piatti più amati della cucina popolare romana. La trippa alla romana è, infatti, un piatto ricco e saporito, che veniva spesso utilizzato dalle famiglie povere che vendevano la parte pregiata del bovino ai più nobili. Da qui il nome "quinto quarto", in quanto all'epoca i macellai di Roma dividevano la carne in quattro parti, lasciando le frattaglie ai meno abbienti. Noto per il suo sapore robusto e la sua consistenza unica, la trippa viene tagliata a strisce e cotta lentamente in un sugo a base di pomodoro, con l'aggiunta di carote, sedano, cipolla, vino bianco, erbe aromatiche e spesso arricchito con pecorino romano grattugiato. La trippa alla romana è quindi più di un semplice piatto, è un simbolo della storia e della cultura di Roma. Per i visitatori di Roma gustare un piatto di trippa autentica è un'esperienza uni che celebra la bontà dei sapori semplici e dagli ingredienti umili.



