Il libro del sake, Stefania Viti e i segreti della cultura giapponese

Appuntamento stasera, 21 febbraio, alla libreria RED Feltrinelli di Roma, via Tomacelli 23, ore 18,30, per conoscere i segreti del sake e della cultura giapponese. Intervengono: Mario Vattani, diplomatico e scrittore; Pio D’Emilia, corrispondente Sky TG 24 da Tokyo; Iacopo Florio, Sake Sommelier; Lorenzo Coppola, mixologist Zuma. A seguire degustazione di sake per il pubblico. La serata prosegue da ZUMA per assaporare i cocktail ispirati ai miti e leggende giapponesiDopo il successo di Il libro del ramen, torna Stefania Viti con un volume ispirato a un’altra icona del Giappone. Adesso che la cucina giapponese è finalmente diventata una tra le più amate anche in Italia, è giunto il momento di fare un passo in avanti e di raccontare un altro degli elementi fondamentali della cultura gastronomica del Sol Levante: il sake. Così come è successo per il sushi, anche il sake è ancora oggi poco più che una vaga idea per la maggior parte degli italiani, i quali sono in gran parte convinti che si tratti di un digestivo simile alla grappa da bere caldo a fine pasto. Niente di più sbagliato! In pochi sanno, infatti, che oltre al sake, esistono altre pregiatissime bevande alcoliche tipiche del Sol Levante come lo shōchū e l’awamori, ma anche l’umeshu o lo yuzushu, che sono utilizzatissime dai mixologist di tutto il mondo. Parallelamente il Giappone è anche uno dei paesi leader nella produzione dei cosiddetti samurai spirits: whisky, rum e gin, liquori che in pochi anni sono diventati tra le produzioni più richieste e pregiate in mezzo mondo. Il libro è un excursus dedicato alle tante varietà di sakè, e ai liquori e distilla i nipponici più esclusivi, con consigli sull’acquisto e sulla degustazione, gli abbinamenti e, naturalmente, le ricette.