Pollo coi peperoni, il segreto che rende questo piatto irresistibile

Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:13

Sora Lella, icona della cucina romana e figura leggendaria nell'ambiente gastronomico della Capitale, ha saputo conquistare i palati con la sua autenticità e la genuinità dei suoi piatti. Tra le sue ricette più celebri, oggi vi parliamo di un piatto inconfondibile per i suoi profumi e sapori: la ricetta del pollo coi peperoni! Il segreto di Sora Lella per un pollo coi peperoni da leccarsi i baffi risiede proprio nella sfumatura di un bicchiere di vino durante la cottura, di modo da ottenere un cibo umido e una salsina cremosa. Non rimane che seguire questi piccoli accorgimenti e preparare questa deliziosa romana ricetta ad amici e parenti!

