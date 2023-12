Natale 2023, il re è il Panettone ma il Pandoro è sempre molto amato

Giovedì 14 Dicembre 2023, 14:40

La prospettiva per il Natale 2023 è estremamente positiva per panettone e pandoro, con la nota della rinascita dei grandi lievitati sia nella forma tradizionale che in varianti rivisitate. Secondo l'Associazione italiana bakery ingredients (Aibi), il mercato prevede una crescita nonostante il complicato contesto economico. Alberto Molinari, presidente di Aibi, sottolinea che gli italiani non rinunciano al dolce natalizio e preferiscono prodotti che offrano un'esperienza sensoriale di alta qualità. Anche in un periodo economico difficile, la fiducia nel lavoro degli artigiani e la passione per i dolci natalizi rimangono salde. Pasticceri di fama come Sal De Riso e Luigi Biasetto contribuiscono a questa rinascita con creazioni originali e gustose. Le previsioni di Aibi indicano una crescita del 18% nel mercato dei grandi lievitati, con il pandoro che si apre a nuovi abbinamenti, tra cui varianti al caramello o al cioccolato. Nonostante la competizione, l'artigianato e la valorizzazione di prodotti di alta qualità guadagnano sempre più consensi, confermando la fiducia del pubblico nel settore.