Mangiare in autostrada riducendo lo spreco alimentare: l'annuncio di Autogrill

Lunedì 12 Febbraio 2024, 14:03

Avviso ai naviganti, anzi, agli automobilisti. E per di più affamati. Da oggi lo spuntino durante il viaggio diventa un gesto verso al sostenibilità grazie all'accordo tra Autogrill e Too Good To Go. La partnership, iniziata a novembre con una fase pilota coinvolgente 20 punti vendita, si è ora estesa gradualmente a quasi tutti i punti vendita Autogrill nelle reti autostradali, aeroportuali e ferroviarie. La collaborazione ha già permesso di salvare oltre 8.000 Surprise Bag di prodotti invenduti, evitando circa 8 tonnellate di alimenti sprecati e riducendo le emissioni di CO2e di oltre 20 tonnellate. Autogrill ha integrato la sostenibilità nel proprio business, ottimizzando l'uso delle materie prime e riducendo le eccedenze nei punti vendita. «L'integrazione della sostenibilità nelle proprie attività di business è per Autogrill un obiettivo prioritario, in linea con la nostra visione e quella di Avolta di cui siamo parte», ha commentato Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta. «La collaborazione con Too Good To Go rientra nel nostro percorso volto a contrastare il fenomeno dello spreco alimentare, evitando scarti e dispersioni di prodotti invenduti e innescando un circolo virtuoso grazie al coinvolgimento dei consumatori, sempre più consapevoli e interessati al tema dell' alimentazione sostenibile e di qualità anche in viaggio»