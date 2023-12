Dieta mediterranea alleata dei reni, il consiglio dei nefrologi per le feste

Venerdì 22 Dicembre 2023, 08:42

Anche durante le feste non bisogna dimenticare l'importanza di uno stile di vita sano e della dieta mediterranea. Lo dice la Società Italiana di Nefrologia (Sin) nel ricordare la prevenzione della Malattia Renale Cronica che colpisce tre milioni di persone in Italia e che oggi è una priorità in termini di salute pubblica. La Sin consiglia la moderazione nell'uso dell'alcol, la riduzione del consumo di carni rosse e sale, e la scelta di una dieta in linea con i principi della dieta mediterranea. La prevenzione della Malattia Renale Cronica è cruciale, considerando che potrebbe diventare la quinta causa di morte a livello globale entro il 2040, con notevoli costi per il Servizio Sanitario Nazionale. «Fare prevenzione - spiega Stefano Bianchi, presidente della Società Italiana di Nefrologia - significa innanzitutto seguire stili di vita corretti, privilegiando la dieta mediterranea, con poco sale e un adeguato introito di potassio, ma anche praticare attività fisica, evitando di eccedere verso le situazioni di sovrappeso e obesità, condizioni in costante aumento in Italia, a partire dai bambini, e soprattutto nel sud Italia. Condurre uno stile di vita corretto è il modo migliore per non sviluppare quelle condizioni che rappresentano fattori di rischio per l'insorgenza di Malattia Renale Cronica: diabete, obesità/sovrappeso e ipertensione arteriosa».