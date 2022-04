Dieta di aprile, con queste verdure di stagione via il gonfiore e i liquidi in eccesso

Martedì 5 Aprile 2022, 11:02

LOLNEWS.IT - Le temperature in aumento ci proiettano già verso il periodo delle vacanze a cui bisogna arrivare preparati: sfruttiamo i prodotti di stagione per perdere 3 kg con la dieta di aprile e risvegliare il metabolismo. La cosiddetta dieta di aprile, infatti, punta moltissimo sulle importanti proprietà delle verdure che troviamo in questo periodo: il nostro primo obiettivo deve essere quello di eliminare i liquidi in eccesso e combattere la fastidiosa – per quanto comunissima – ritenzione idrica. A tal proposito ecco quali sono gli ortaggi indispensabili da tenere nel frigo e da portare in tavola (Foto: Shutterstock - Music: "Buddy" from Bensound.com)

