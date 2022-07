«L’anguria fa ingrassare, non è acqua», il video della nutrizionista su TikTok scatena le polemiche

Giovedì 14 Luglio 2022, 10:59

LOLNEWS.IT - La biologa nutrizionista Marilena Di Lorenzo è diventata virale su TiKTok per alcuni video sulla dieta che hanno scatenato l’opinione pubblica: uno in particolare aveva come oggetto l’anguria, frutto prediletto dell’estate, che secondo l’esperta di alimentazione, non sarebbe poi così leggero. La reazione degli utenti non si è fatta attendere. (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

