Cacio e pepe, ecco il trucco per fare una cremina perfetta

Mercoledì 17 Maggio 2023, 11:08

Fare la pasta cacio e pepe è difficile? No se vengono eseguiti tutti i passaggi necessari per avere una cremina perfetta: non servono troppi utensili o aggeggi strani, né lunghe cotture o preparazioni. Gli ingredienti sono pasta, pecorino e pepe. Ciò che conta, però, è essere pazienti nell'eseguire con precisione tutti i passaggi al momento giusto. La consistenza perfetta poi si impara con l'esperienza, l'importante è però gustare la cremina subito.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — Vuoi preparare i pomodori ripieni di riso alla romana: l'errore da non commettere