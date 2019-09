Salame, per la festa a Cremona un panino di 10 metri, ricordando Gianni Brera a 100 anni dalla nascita

Sarà un panino lungo 10 metri, farcito con salame di Cremona Igp, a caratterizzare l'edizione 2019 della Festa del Salame di Cremona, alla quale parteciperanno produttori provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'appuntamento enogastronomico, in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre nel centro storico della città lombarda, prevede la possibilità di degustare, acquistare e scoprire tutti i segreti del prodotto. Il panino di dieci metri sarà realizzato la domenica, giorno di chiusura della manifestazione e offerto per l'assaggio. La kermesse ricorderà il giornalista sportivo e appassionato gourmet Gianni Brera a 100 anni dalla nascita. Verrà conferito il titolo di ambasciatore del salame a Giordano Bruno Guerri.



Tra le attività della rassegna laboratori dedicati ai bambini, tour culturali alla scoperta della città e dei suoi capolavori e una champions league dei salami lombardi: otto agriturismi si sfideranno, uno contro l'altro, mettendo in gioco la qualità e il gusto dei loro prodotti. «Prodotto genuino e buono, il salame - ha affermato il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti nel presentare la rassegna - è da sempre associato alla vita e alla cultura contadina, oggi riconosciuto indiscussa eccellenza gastronomica di Cremona e del suo territorio. E la Festa diventa volano di economia e di promozione del territorio».

