Violenza su una ragazza di 20 anni alla Stazione: lei lo incastra, lui confessa. Denunciato

Ha raccontato tutto tra le lacrime. Ha riferito al commissario della polizia Ferroviaria di Giulianova, Alessandro Russo, che era stata fermata con una scusa, poi bloccata e ripetutamente palpeggiata da un uomo di 56 anni nella zona della stazione, trascinandola in un posto al riparo da sguardi o possibilità di interventi di soccorso da parte di qualcuno. Il fatto era accaduto una settimana fa e lei che di anni ne ha 20, è rimasta scioccata. In questi giorni ha pensato sempre, con dolore, a quell’orribile fatto che poi ha raccontato piangendo alla mamma.



Quello sfogo con la mamma le ha dato la forza di presentarsi negli uffici della Polfer e denunciare la violenza subita. Lei, però, non conosceva quell’uomo che l’ha palpeggiata, ma ne ricordava benissimo le fattezze: agli agenti ha riferito in modo preciso il suo identikit. Alla luce della dettagliata descrizione, gli agenti hanno subito capito di chi si trattasse e sono andati a casa dell’uomo - un disoccupato già noto alle forze dell’ordine - e lo hanno messo di fronte alle sue responsabilità contestandogli quanto riferito dalla ragazza. Lui ha finito con l’ammettere quello che era accaduto, ma si è difeso sostenendo che non voleva violentarla: «Sì è vero l’ho toccata, ma solo una volta, è stato per me un momento di “follia” al quale non ho saputo resistere».

Ma la legge è molto dura in questi casi, prevedendo gli estremi di reato di violenza sessuale.

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno provveduto a stilare il rapporto dettagliato e lo hanno inviato alla procura di Teramo. Al termine delle indagini l’uomo è stato denunciato: il 56enne ora si trova in stato di libertà. Già in passato una ragazza aveva denunciato alla Polfer di essere stata al centro di atti sessuali, ma questo era avvenuto non in stazione ma su un pullman della Tua e anche in quel caso la prassi è stata la stessa nel senso che l’uomo, anche in quel caso era maggiorenne, è stato denunciato in stato di libertà. Stanno aumentando, proprio per il reiterarsi di questi fatti, i controlli che gli agenti della Polfer hanno intensificato sulla piazza e anche altri tipi di reato che spesso sono legati alla droga e hanno già denunciato alcune persone.