Vigili del fuoco, Verini nuovo responsabile dei distaccamenti in provincia dell'Aquila

L'AQUILA - Il funzionario aquilano Mario Verini è il nuovo responsabile dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Avezzano, Sulmona Castel di Sangro, Carsoli e Montereale.

A decorrere dallo scorso 1 febbraio ha sostituito l’ispettore antincendio Enzo Albanese. Verini era già responsabile della formazione del personale dell’intero comando provinciale dei vigili del fuoco dell’Aquila.

Verini ha una esperienza di lungo corso: è stato operativo in molti dei più recenti eventi calamitosi sul territorio abruzzese e nazionale, in particolare per quanto riguarda il terremoto che ha colpito la città dell’Aquila nel 2009.

