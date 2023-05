I carabinieri scrivono sulle lavagne: "Bravi". I bambini rispondono con un grande regalo recapitato in caserma

Letterine, pensieri, cuoricini, disegni, il tutto racchiuso in una maxi busta con i colori dell'Arena recapitata alla caserma dei carabinieri di Nereto. Succede in provincia di Teramo dove i piccoli scolaretti hanno compreso a pieno cosa vuol dire le parole riconoscenza e rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine. Il grande affetto dei bambini ha colpito i carabinieri che hanno voluto raccontare questa storia di segna il passo delle nuove generazioni.

A Civitella del Tronto, frazione di Villa Lempa, è stato allestito uno dei numerosi servizi di vigilanza ai seggi per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. I carabinieri erano presenti al plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo "Rita Levi di Montalcini" con alcuni militari della stazione di Nereto. Al termine del loro servizio, i carabinieri, nel voler ringraziare i piccoli studenti per l’ospitalità ricevuta, con raffigurazioni di gattini lasciate sulle lavagne delle classi, hanno realizzato messaggi di ringraziamento: “Bravi bambini di Villa Lempa”. Immediata e spontanea la risposta degli studenti: con l’aiuto della maestra Sonia Elia e della dirigente scolastica Sandra Renzi, evidentemente colpiti dal pensiero dei carabinieri, hanno realizzato disegni, pensieri e messaggi di affetto verso l'Arma. I piccoli hanno subito captato l’impegno dei carabinieri nel garantire la sicurezza e l'hanno espresso con il loro linguaggio arrivato al cuore dei militari.

Tutti i messaggi sono stati inseriti in una busta gigante realizzata con i colori dell’Arma e sono stati recapitati su richiesta dei bambini, il 22 maggio scorso, al Comando Stazione carabinieri di Nereto dalla maestra Elia che ha riferito: «I bambini desiderano potervi avere come ospiti nella loro scuola, vogliono ringraziare di persona quei carabinieri che hanno avuto un pensiero dolce dedicato a loro».

Tra i messaggi recapitati, ce ne è uno redatto in braille da una studentessa non vedente, la quale, colpita dal racconto dei messaggi lasciati dai carabinieri sulle lavagne, ha voluto anche lei ricambiare con un pensiero di ringraziamento. Eccola . «Buongiorno gentili carabinieri, siamo i bambini della scuola primaria di Villa Lempa di Civitella del Tronto. Questa mattina, entrando in classe a scuola siamo rimasti colpiti e felici sorpresi dal messaggio che ci avete lasciato alla lavagna.

Eravamo incuriositi ed abbiamo pensato: chi può aver scritto queste parole? Sicuramente una persona simpatica e gentile che ci piacerebbe conoscere. Grazie perché ci fate sentire al sicuro. Un forte abbraccio da tutti». (lettera in Braille);

Le altre letterine. «Cari carabinieri di Nereto, grazie per quello che avete scritto, è molto bello. Siamo molto contenti di questa meravigliosa cosa che ci siamo ritrovati stamattina. E siamo tutti contenti di avervi ospitato nella nostra scuola di Villa Lempa». «Grazie carabinieri. Anche noi della Scuola primaria di Villa Lempa vi ringraziamo con tutto il cuore di quel bel pensiero che ci avete lasciato alla lavagna. Anche la scuola vi ringrazia per la bella sorpresa, è stato un bel gesto di gentilezza, un esempio per noi bambini per quello che fate». «Salve gentili carabinieri, siamo rimasti molto colpiti dalla frase che ci avete scritto sulla lavagna. Siate stati davvero gentili. Vogliamo approfittare dell’occasione per dirvi grazie per il servizio che ci offrite ogni giorno, anche rischiando la vostra salute, per il bene del prossimo. Un giorno sarebbe interessante conoscervi per sapere di più del vostro duro ma bel mestiere. P.S. Noi rispettiamo la legge, siamo bravi cittadini e ne siamo orgogliosi. Veniteci a trovare!»”.

I bambini unitamente alle loro maestre e alla dirigente scolastica sono stati inviati alla prossima festa dell’Arma che si terra il 5 giugno alle ore 10,30 in piazza Martiri della Libertà di Teramo.