2 Maggio 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in contrada Casal Thaulero a Roseto degli Abruzzi. Un giovane di 20anni è andato a schiantarsi con la sua moto contro un’auto in sosta: trasportato in elisoccorso è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pescara.

Stando a quando si apprende, il giovane, molto probabilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo del suo mezzo ed ha preso in pieno, all’uscita di una curva, un’auto parcheggiata. L’impatto è stato violentissimo. Il 20enne pur se indossava il casco ha riportato un grave trauma cranio facciale. Ad allertare i soccorsi altri centauri.

Sul posto sono arrivate in poco tempo due autombulanze una dei volontari di Roseto e l’altra del 118 dell’ospedale di Giulianova. Visto le gravi condizioni del ferito il medico ha deciso di far alzare in volo l’elisoccorso di Pescara. Il 20enne una volta stabilizzato è stato elitrasportato nel nosocomio pescarese. Sul posto per tutti i rilievi del caso la polizia municipale. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei due mezzi