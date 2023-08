Roccaraso, cade in un sentiero dopo il picnic di Ferragosto: turista ferito

Cade in montagna dopo il picnic di ferragosto. Era andato a fare una passeggiata dopo il pranzo nelle zone circostanti di Roccaraso, in provincia dell'Aquila, quando nel primo pomeriggio ieri, sulle montagne dell'Alto Sangro, è caduto accidentale in un sentiero scosceso e si procurato un trauma facciale. Fortunatamente il turista non è grave. Sul posto è dovuto intervenire l'elicottero del 118 di Pescara perché la zona era impervia e non è stato possibile fare arrivare l'ambulanza.