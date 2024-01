Pescara, morto l'imprenditore Quinto Pierucci: quelle indimenticabili vacanze nella sua villa a Kvar

Era stato uno degli imprenditori più in vista a Pescara ed era conosciuto ed amato da tutti per la verve, la socievolezza, l’orgoglio della sua “pescaresità”. Quinto Pierucci se n’è andato ieri all’età di 67 anni, consumato da una serie di patologie di cui soffriva da tempo e che ultimamente si erano acuite, il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara dopo un mese di degenza.

Migliaia di pescaresi e non solo, erano stati suoi clienti nella grande rivendita di automobili “Gloriauto” negli anni ’80-90, una delle attività di Pierucci che si è occupato nel corso degli anni anche di grande distribuzione e compravendita e affitti immobiliari. Appassionato di arte, amava investire in opere preziose. Brillante, ospitale, ironico, accogliente, negli anni migliori era circondato da amici, professionisti, manager della Pescara cosiddetta “bene”.

In città frequentava i locali più alla moda, immancabili le serate da Thomas, nelle discoteche Lenny e Honeneypot, punti nevralgici della movida degli anni più goderecci.

Invidiate da tutti le vacanze estive dell’ex commerciante, trascorse nella sua villa su un isolotto di fronte a Kvar in Croazia, che lui raggiungeva a bordo dei potenti gommoni di cui era appassionato. Anche nella rilassante dimora estiva, c’erano sempre spazio per gli amici e tempo per festeggiare.

«È stato un meraviglioso compagno dei tanti viaggi fatti insieme ma soprattutto di vita - ricorda l’amico di sempre Florindo Testa - lui era un precursore nel lavoro, nel tempo libero, nelle mode, un uomo intuitivo ed acuto su tutto». L’imprenditore lascia la moglie Amelia Cataldi, docente universitaria, le figlie Gloria e Serena, i generi Ugo Arlini e Fabio Moggia e quattro nipoti. Tante persone ieri hanno reso omaggio all’amico scomparso nella casa funeraria Caporale, oggi gli amici potranno rendere l’ultimo saluto a Quinto Pierucci alle 12 nella Chiesa del Mare.