Auto finisce contro un palo e rischia di incendiarsi: due feriti

Lunedì 12 Luglio 2021, 09:56

Due i feriti, per fortuna in maniera non grave, nell’auto che intorno alle 15 di ieri è finita contro un palo mentre percorreva a velocità sostenuta strada Prati, alla periferia ovest di Pescara. I due occupanti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura, pesantemente danneggiata, in modo da evitare il pericolo di incendio, e trasportati in ospedale dai due equipaggi del 118 intervenuti sul posto. I rilievi sulle cause dell’incidente vengono eseguiti dalla polizia municipale. Il primo impatto con la scena dell’incidente ha fatto temere il peggio.