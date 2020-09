Ordinazioni di cocaina al cellulare: due arresti all'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tradirli sono stati i telefonidai quali prendevano le ordinazioni di cocaina. I carabinieri dell'Aquila hanno eseguito ieri mattina due ordinanze diin carcere nei riguardi di due albanesi residenti in città: A.P. di 29 anni e B.D. di 30 anni, entrambi assistiti di fiducia dall’avvocatoI due già arrestati in flagranza di reato nel febbraio scorso, sono stati fatto oggetto di approfondimenti nel corso dei quali sarebbero saltate fuori decine di casi di piccolo spaccio in città, nei pressi della piscina, cinema Movieplex. Punto Snai del Torrione, Mc Donald’s, centro commerciale, ed in prossimità dell’autolavaggio vicino a Sapore di Mare zona Vetoio. Incontri fugaci con scambi rapidi quelli compiuti dai due spacciatori che vendevano meno di un grammo di polvere bianca anche fino a 100 euro.In un caso i carabinieri hanno documentato la cessione ad unche subito dopo aver assunto la dose appena acquistata si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sulla guida sotto l’effetto di. Di qui al denuncia in stato di libertà. Telefonate, intercettazioni telefoniche e soprattutto anche riscontri testimoniali hanno inchiodato alle loro responsabilità i dueaccusati tra le altre cose anche di resistenza a pubblico ufficiale: nel corso di un controllo dei carabinieri in viagli albanesi a bordo di un’Alfa 156 si erano dati alla fuga nonostante i colori di istituto dell’auto e con i lampeggianti accesi, travolgendo così un’altra auto dei carabinieri nel frattempo intervenuta sul posto in aiuto dei colleghi.