Abruzzo, medico positivo viola la quarantena e va a Pordenone alla manifestazione No vax: denunciato con la moglie

Medico positivo dall'Abruzzo fino in Friuli Venezia Giulia per partecipare alla manifestazione no vax. Ha violato deliberatamente la quarantena, sapendo di essere positivo al Covid-19, e dall'Abruzzo insieme con la moglie (che intanto si è negativizzata), è giunto in auto a Pordenone per partecipare ieri a una manifestazione No-vax. La coppia, entrambi medici, aveva preso una stanza in una struttura alberghiera: l'uomo è stato denunciato dagli agenti della Questura di Pordenone e invitato a raggiungere subito la propria residenza.

Agenti della Squadra Volante sono andati nell'albergo riscontrando che la coppia, residente in provincia di Pescara, era giunta a Pordenone domenica 28 novembre per partecipare alla manifestazione No vax svoltasi al Parco San Valentino. Mentre la donna si era negativizzata al Covid-19, il marito, 70 anni, invece risultava ancora positivo, violando dunque lo stato di quarantena. L'uomo è stato dunque indagato in stato di libertà; la polizia ha intimato a entrambi di fare immediato rientro nella propria dimora senza effettuare soste, per ripristinare la quarantena. La struttura ricettiva sanificherà la camera occupata dalla coppia.