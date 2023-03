Marito e moglie si separano e abbandonano il pitbull: entrambi sotto inchiesta

Un pitbull abbandonato dopo che i suoi proprietari si sono separati ha fatto finire indagate tre persone, legate da rapporto di parentela familiare. Una vicenda particolare quella approdata ieri dinanzi al Gip, Luca De Ninis in seguito a una richiesta di archiviazione presentata dalla Procura: il giudice nel corso dell'udienza, dopo aver sentito i difensori delle parti, ha riqualificato l'accusa di maltrattamento di animali, contestata a due dei tre indagati, mentre per uno di loro l'accusa è falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, in quella di abbandono di animali e, nei confronti di uno dei due indagati è stata ipotizzata anche la simulazione di reato, quindi il giudice ha rimesso gli atti al Pm.



La ricostruzione dei fatti: quando la coppia si separa, si pone il problema del pitbull che il padrone dice di non poter mantenere perché ne ha anche un altro e la spesa per gestirli entrambi è eccessiva. Ma la ex, alla quale propone di andarne a prendere uno, non ne vuol sapere.



A questo punto il cane viene portato e legato al cancello nel cortile dell'abitazione del padre della donna: l'uomo cerca di avvicinarsi all'animale ma rischia di essere sbranato e, preoccupato, avverte prima la polizia municipale e successivamente la polizia di Stato. A quel punto scatta tutta la procedura che porta gli atti in Procura. Da qui è partita l'indagine.