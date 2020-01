Ovindoli, lupi “ballano” vicino alle piste da sci: spettacolo all'alba

Camminavano con il loro andamento saltellante la mattina presto, dopo l'alba, vicino alle piste da sci in zona Anfiteatro, a Ovindoli, in provincia dell'Aquila, bellissima stazione sciistica a Monte della Magnola, in Abruzzo. Uno spettacolo mozzafiato per i gattisti della stazione sciistica si sono trovati di fronte quasi una scena da film: i lupi attraversavano la zona mentre loro preparavano le piste per gli sciatori. Il branco ha proseguito la marcia verso la montagna e poco dopo è scomparso nella nebbia. Le foto dell'eccezionale avvistamento di lupi appenninici sono state postate sul sito di Ovindoli Monte Magnola, che dà notizia sulla neve e l'impianto sciistico. Oggi avere come “ospiti ” momentanei animali protetti di rara bellezza è un vanto, segno di rispetto per l'ambiente e perfetta coesistenza tra natura e uomo.



Poco dopo è ripresa l'attività giornaliera degli impianti. Il lupo è tornato a casa sua, nella boscaglia. Chi ha potuto fare le foto e filmare anche un video eccezionale lo ha subito riversato sui socila network dove l'avvistamento ha preso molti like e commenti entusiasti. Paura? Non sembra proprio. «Che animale stupendo» è scritto sui tanti commenti.

Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA