Lanciano, 72enne ucciso per strada con dieci colpi di pistola, il figlio: «Stava andando a messa». Fermato il vicino di casa

Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola. L'uomo era a piedi e come al solito era uscito per recarsi in centro. Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Sul posto, polizia, carabinieri, vigili urbani e ambulanze del 118. Poco fa è stato fermato un 60enne, vicino di casa, trovato con la pistola in mano.

Sconosciuti i motivi del gesto, De Florio De Grandis questa mattina è uscito alle 8, qualcuno lo ha seguito e gli ha sparato. Il figlio Carmine, sotto choc, racconta: «Stamattina mi ha chiamato mia madre, era sconvolta, mi ha detto: "Hanno sparato, hanno sparato". Sono arrivato di corsa a casa e ho visto il corpo di mio padre a terra, era a 50 metri della porta della casa, sulla strada. Papà stava andando in cattedrale per la messa come faceva ogni domenica. Non so chi possa aver fatto questo a mio padre, lui era una persona buona, non aveva conti in sospeso con nessuno. Una cosa così poteva succedere a chiunque». Il pensionato ucciso era un pittore, realizzava anche opera di Carnevale in cartapesta. Il vicino di casa fermato per l'omicidio aveva un negozio di riparazioni di tv in centro e, stando alle prime indagini dei carabinieri, si era convinto senza motivo che il pensionato parlasse male di lui in città.

