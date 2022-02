Lanciano, pittore ucciso per strada. Il cognato: «È stato uno del palazzo, aveva la pistola carica in casa»

Il pittore Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, è stato ucciso questa mattina con dieci colpi di pistola per strada a Lanciano, il cognato: «Quando ho saputo della morte di Francesco ho pensato a uno scambio di persona o a una casualità, che si era trovato in mezzo alla sparatoria, invece poi si è saputo che si tratta di uno dello stesso palazzo, che vive da tanti anni da solo, sembrava una persona tranquilla, invece aveva una pistola carica in casa, è incredibile» (intervista di Walter Berghella, video di Andrea Colacioppo)