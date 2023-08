Jaime, gatto in fuga: ha percorso 300 chilometri nel vano motore di un'auto. Ritrovato

Tutto bene quel che finisce bene. Il gattino Jaime è tornato a casa ma quanto spavento. Dopo un mese di ricerche senza sosta il gatto che un mese fa era arrivato a Chieti da Rimini viaggiando nel vano motore dell'auto di due giovani, dove si era nascosto, nella giornata di domenica è stato finalmente trovato e recuperato. Quando i ragazzi, all'arrivo a Chieti Scalo, si erano accorti della presenza di un micio, spaventati e preoccupati, hanno aperto il cofano e lo hanno tirato fuori illeso.

Dopo il viaggio di circa 300 chilometri, era arrivato a Colle dell'Ara e poi aveva vagato per le periferie della città. I due ragazzi non potevano portare il gatto con loro perché in viaggio verso il Gargano e una una volta uscito fuori, Jaime si era infilato nuovamente all'interno di un'altra auto.

Dopo aver avvisato tutti i condomini dell'area residenziale nuova di via Colle dell'Ara, zona universitaria erano riusciti anche riusciti a rintracciare il proprietario del gatto. Il padrone era subito arrivato in città, il giorno successivo ma non era riuscito a trovare subito il suo gattino per il quale era stata offerta anche una ricompensa di mille euro.

Ora Jaime dopo un mese di fuga e peripezie è al sicuro a casa di una cittadina teatina per quella a che fortunatamente si può definire una storia a lieto fine. Nella mattinata di ieri, infatti, il suo padrone è arrivato da Rimini per riprendere Jaime.