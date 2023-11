Finisce fuori strada, muore il passeggero: conducente condannato a un anni

Ben Mostafa Mohamed, tunisino di 39 anni, residente all’Aquila, è stato condannato dal Tribunale alla pena di un anno di reclusione per omicidio colposo in relazione a un incidente stradale avvenuto nel marzo del 2017 a Collepietro. L’uomo (assistito dall’avvocato Cristiana Burgamazzi) aveva perso il controllo dell’auto terminando la corsa in un canale di scolo. Nella dinamica il passeggero che era con lui, Muscali Vasile Viorel, era uscito fuori l’abitacolo, e aveva riportato gravi traumi. Da lì l’immediato trasferimento all’ospedale dell’Aquila in elicottero, dove è morto dopo cinque giorni.

Sempre l’imputato era accusato di aver provocato le lesioni agli altri due trasportati, anche loro finiti al Pronto soccorso e che se l’erano cavata con una prognosi rispettivamente di 15 e 30 giorni.

Nel corso del dibattimento (la parte civile, ovvero i famigliari della vittima, assistita dall’avvocato Maria Teresa Di Rocco, è uscita dal processo dopo il risarcimento) le diverse perizie hanno accertato come la macchina condotta dall’imputato non viaggiasse oltre il limite stabilito e come il pneumatico scoppiato, indicato inizialmente dall’accusa come vecchio di 18 anni, nella realtà era stato sostituito il giorno stesso del sinistro. Il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto per il cittadino tunisino la condanna a due anni per omicidio colposo. Nella vicenda giudiziaria la parte assicuratrice del veicolo è stata rappresentata dall’avvocato Vincenzo Salvi.