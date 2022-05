Abruzzo, incidente tra quattro auto in autostrada: un ferito grave

Frontale in A14: quattro mezzi coinvolti e due feriti, di cui uno più grave. L'incidente è accaduto verso l'una e trenta di ieri notte sul territorio di Mosciano Sant'Angelo. Il copione, come si verifica ormai da tempo, è quasi sempre lo stesso: in prossimità di un cantiere, dove c'è il cambio di carreggiata che porta gli utenti autostradali a viaggiare su una corsia in doppio senso di marcia, un automobilista ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato contro chi arrivava dalla direzione opposta.

L'impatto è avvenuto prima tra un tir e una Fiat 600, a seguire un'altra auto ha tamponato la piccola utilitaria che a sua volta è stata tamponata da un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente della 600, S.L., un uomo di 49 anni di Fossacesia che ha riportato un politrauma ed è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo. Inizialmente le sue condizioni di salute sembravano molto gravi, ma con il passare delle ore il suo stato è migliorato, ed ha persino risposto alle domande degli agenti della polizia stradale.

Leggermente ferito anche A.D.A, il 39enne dell'altra vettura, un'Alfa Romeo 156, che ha tamponato la Fiat, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Illesi il conducente del tir e furgone. Nel contempo si sono create lunghe code in entrambe le direzioni. Il traffico è tornato alla normalità verso le 5.30.