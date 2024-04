Schianto in moto, la morte di Alessio: il giovane papà volato in un dirupo

È lutto a Silvi per la morte del giovane papà Alessio Marchioli, 36 anni, a causa di un incidente con la moto a San Valentino. Marchioli era un grande appassionato di moto e approfittando della bella giornata era uscito con un suo amico la mattina presto di sabato per trascorrere una giornata con la sua Kawasaki, dopo una settimana di lavoro. Poi i due si erano fermati nella zona del Pescarese a pranzare.

Al ritorno, verso le 14, mentre i due percorrevano la strada statale 487 di Caramanico Terme, in località Scagnano, a poca distanza dal bivio di Abbateggio, Marchioli ha perso il controllo della moto per motivi ancora da chiarire. «Il ragazzo che era con lui ha raccontato che andava piano, che non superava i 60 km/h», specifica un amico. Una distrazione o forse un malore, Marchioli è finito in un burrone in mezzo a una folta vegetazione.

Immediata la chiamata ai soccorso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, vista la gravità della situazione, hanno fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Pescara. Purtroppo, poco dopo, il papà è deceduto, forse per la frattura al collo.

Alessio Marchioli avrebbe compiuto 37 anni tra qualche giorno, il 24 aprile, ed era originario di Chieti. Si era trasferito a Silvi, in contrada San Silvestro, per amore della moglie Martina. Lavorava come tecnico alla Schindler spa. Lascia oltre alla moglie, un figlio di 14 anni, la mamma Linda, il papà Carlo e la sorella Elena. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa Santa Maria Assunta a Silvi.