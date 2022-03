Crolla solaio durante i lavori di ristrutturazione della casa: ferito operaio di 33 anni

Tragedia sfiorata a Giulianova, in provincia di Teramo. Crolla parte di un solaio: ferito un operaio di 33 anni. L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 7.58 in via Filippo Turati mentre alcuni operai si occupavano della ristrutturazione di una casa a due piani. La dinamica è in corso di accertamento, secondo le prime informazioni, sembrerebbe che due lavoratori pachistani stava abbattendo il muro di un bagno, quando è crollata tutta la parete compreso una parte del solaio superiore. Un muratore è riuscito a fuggire, il secondo V.I., 33 anni, è rimasto incastrato sotto le macerie riportando una frattura dell’anca e alla gamba sinistra. A prestare i primi soccorsi i suoi colleghi. Uno di loro ha allertato gli aiuti. Sul posto sono intervenute tre ambulanza, due squadre dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e vigili urbani e due ispettori del lavoro della Asl. L'operaio ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova e molto probabilmente nelle prossime ore verrà trasferito al Mazzini di Teramo. In queste ore i pompieri stanno lavorando con le gru e altri mezzi particolari per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa e il traffico veicolato in un’altra via.