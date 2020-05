Gran Sasso, nevicata notturna a Campo Imperatore, venti fino a 100 km/h

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggera nevicata nella notte a, 2100 metri di quota sulcon venti fino a 100 chilometri orari. Alle 9.29 la temperatura registrata dalla stazione dell'associazione meteorologica( https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo/campoimperatore/campoimperatore.htm ) era - 0.3 °C, con vento a 24 km/h e temperatura percepita -6.2 °C . Alquota 2433 , la minima registrata è stata -2.6 . Non è comunque certo la prima volta che nevica sulanzi è quasi la normalità. In passato è nevicato a Campo Imperatorecon minime nettamente sotto lo zero., invece, è stata registrata una temperatura minima di 7 gradi sopra lo zero. In italia più fredda soltantocon 6.invece, ha registrato 13 gradi.