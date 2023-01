False accuse al chirurgo estetico: la paziente ora rischia il processo

Prima lo ha minacciato di riferire alla Guardia di Finanza che eseguiva interventi di chirurgia estetica senza rilasciare la ricevuta, poi che lo avrebbe denigrato pubblicamente se non gli avesse consegnato 5.000 euro ma senza ottenere nulla perché il medico si è rifiutato di darle il denaro. Quindi ha pubblicato sulla pagina Facebook del professionista commenti di contenuto diffamatorio nei confronti di quest'ultimo, nei quali peraltro lo accusava di spacciarsi per medico estetico, che invece le aveva procurato danni e via altre accuse pesanti. Accuse rigorosamente infondate dinanzi alle quali il chirurgo specializzato in chirurgia maxillo facciale ha presentato un esposto.

E ora su una donna di 54 anni pende una richiesta di rinvio a giudizio con le accuse di tentata estorsione e diffamazione: ieri nell'udienza preliminare dinanzi al gup, Luca De Ninis, il chirurgo estetico, assistito dall'avvocato Goffredo Tatozzi, si è costituito parte civile, e chiede un risarcimento dei danni di centomila euro. All'origine della vicenda c'è un trattamento eseguito dal chirurgo sulla donna, regolarmente effettuato e con piena soddisfazione della paziente. Il cui comportamento è cambiato, diventando esasperante, quando lei stessa, in seguito all'insorgere di un problema, non solo ha rifiutato le visite che le sono state offerte ma ha chiesto al medico un sostegno economico per farsi visitare da altri specialisti. Il Gip ha disposto altri accertamenti.